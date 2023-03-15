Выбрали перспективных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подобные спортивные объекты сегодня перспективно строить в регионе в формате ГЧП

Фото: сайт правительство НСО Подобные спортивные объекты сегодня перспективно строить в регионе в формате ГЧП

Фото: сайт правительство НСО

Эксперты центра развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (Центр ГЧП) проанализировали текущую ситуацию и определили ряд тенденций в сфере ГЧП на ближайшие несколько лет. В их числе: повышение интереса участников рынка к проектам с относительно невысоким объемом инвестиций (от нескольких миллионов рублей), строительство объектов массового спорта, частных медцентров и лабораторий, а также разработка цифровых платформ.



Специалисты Центра развития ГЧП АИР организуют разработку проектов по государственно-частному партнерству на территории Новосибирской области в качестве уполномоченной организации, занимаются подготовкой предложений по принятию и внесению изменений в нормативные акты региона в сфере ГЧП, а также консультируют и сопровождают проекты по инициативе власти и инвесторов, организуют экспертизу.

Сегодня государственно-частное партнерство остается наиболее интересным и взаимовыгодным форматом реализации социально-значимых проектов как для бизнеса так и для государства. Один из ключевых плюсов ГЧП — разделение ответственности: риски делятся между сторонами, инвестору гарантирован возврат вложений, а ответственность сторон регламентирована. Инвестор также имеет гарантии долгосрочности соглашения, возможности получения земельного участка без торгов и увеличения выручки по проекту за счет платных услуг. Проекты в формате ГЧП могут быть привлекательны для инвестора во многих отраслях, детально о разных направлениях бизнеса потенциальных инвесторов консультируют в АИР, а также проводят экспертную оценку предложений потенциальных инвесторов и делятся успешными кейсами.

Эксперты АИР полагают, что в настоящее время для инвесторов наиболее интересны проекты с небольшим объемом инвестиций, поскольку при реализации масштабных дорогостоящих проектов нужно учитывать тот факт, что до конца следующего года бюджетные средства из Инвестиционного фонда области будут направляться только на финансирование уже реализуемых региональных проектов. Вместе с тем введенный в НСО «порог» — 2,5% от доходов бюджета области (средства инвестфонда) — абсолютно не означает, что количество новых проектов резко уменьшится.

«В Новосибирской области сейчас широкие возможности для реализации небольших по объему финансирования проектов, но не менее значимых для региона и выгодных для инвестора. Например, проекты по созданию спортивной и медицинской инфраструктуры в районах области, в сфере транспорта и туризма. Наши специалисты помогут инвесторам проработать все вопросы, связанные с “упаковкой” проекта и его реализацией»,— рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Порог входа — несколько миллионов

По мнению экспертов АИР, запуску и реализации новых ГЧП-проектов будет содействовать и интерес участников рынка к проектам с небольшим объемом инвестиций — от нескольких миллионов рублей. К некоторым инфраструктурным проектам уже есть интерес инвесторов. «Например, к таким форматам, как производственные объекты в сфере переработки и хранения сельхозпродукции, в первую очередь мясной и молочной. Преимущества этого направления заключаются в низком объеме инвестиций (от нескольких миллионов рублей). Кроме того, в собственности муниципалитетов по-прежнему достаточно много подобных помещений. Этим обусловлен интерес инвесторов к таким проектам, как реконструкция ферм или помещений бывших сельхозпроизводств»,— поясняет руководитель Центра ГЧП Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Вячеслав Молчанов.

В число наиболее перспективных направлений, по мнению экспертов АИР, входит и создание спортивных объектов массового пользования, таких как спортивные клубы и центры. Это особенно актуально при сегодняшнем насыщенном темпе жизни — когда клиенты спортклубов хотят получать услуги рядом с домом, в плотной городской застройке, в том числе на отдаленных территориях. В этом направлении «порог входа» составляет от 40 млн руб., а в числе преимуществ — высокая скорость запуска. Кроме того, такие проекты перспективны в том числе для застройщиков, которые таким образом могут повысить привлекательность новых микрорайонов и жилых кварталов.

Еще одно перспективное направление — объекты здравоохранения. Высокий коммерческий потенциал, по оценке экспертов, имеют проекты, направленные на строительство или реконструкцию центров, специализирующихся на таких направлениях, как ведение беременности и родов, болезни глаз, кардиология, стоматология, косметология, сосудистая хирургия, урология и лабораторные исследования. Сегодня перечисленные услуги достаточно востребованы и имеют высокий потенциал с коммерческой точки зрения. Средний порог для входа — также порядка 40 млн руб.

Привлекательной для инвесторов может быть и сфера IT — проекты по разработке или модификации цифрового продукта, к примеру образовательных цифровых платформ, в том числе создание, эксплуатация и модернизация государственной информационной системы (ГИС) на основании концессионного соглашения (КС) и соглашения о государственно-частном партнерстве. Средний порог в этих направлениях — от 10 млн рублей.

Также в число перспективных направлений для реализации вошли транспорт общего пользования (перевозки), объекты туристической и досуговой сферы, социального обслуживания населения, транспортной инфраструктуры, а также объекты, предназначенные для благоустройства территорий.

air.ru