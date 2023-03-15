186 км коммунальных сетей отремонтируют в Удмуртии за два года

В Удмуртии по программе модернизации коммунальных сетей за два года заменят 76,6 км сетей теплоснабжения, 96,3 км — водоснабжения, 13,3 км — водоотведения. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия», объем финансирования за счет всех источников составляет 1,5 млрд руб. Об этом пишет пресс-служба главы и правительства региона.

В этом году реализация программы начнется в Воткинске, Глазове и Можге, а также в Алнашском, Балезинском, Каракулинском, Кизнерском, Красногорском, Селтинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах республики. Всего запланирован капитальный ремонт 33 объектов.

В 2024 году в программу войдут еще 11 муниципальных образований, где отремонтируют 98 объектов.

Всего в Удмуртии по программе модернизации коммунальных сетей в рамках первого этапа улучшат качество предоставления коммунальных услуг для 22 тыс. человек, аварийность на сетях снизят на 6%. Второй этап пройдет в 2025-2027 годах. В настоящее время формируется перечень объектов.