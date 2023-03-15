В Успенском районе открыли исправительный центр для осужденных

В Успенском районе на базе сельхозпредприятия ООО «Гуриати-Юг» открыли исправительный центр для осужденных на исправительные работы. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России

по Краснодарскому краю.

На изолированном участке в границах предприятия разместят 185 осужденных мужчин. Их обеспечат оплачиваемой работой по специальностям: садовод, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электрик, штукатур и плиточник-облицовщик. Предусмотрена возможность пройти обучение данным профессиям в период отбывания наказания.

Сообщается, что создание и оснащение центра полностью профинансировал работодатель. По окончанию отбывания назначенного наказания у осужденных будет возможность продолжить работу на предприятии.

Исправительный центр в Успенском районе стал шестым в крае. Ранее такие изолированные участки открыли в Краснодаре, Армавире, Славянске-на-Кубани, станицах Ильской и Ленинградской.

Агастасия Донскова

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