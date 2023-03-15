В Саратове оштрафован бар после отказа пустить добровольца СВО в форме

Саратовский бар «Harat’s» оштрафован после отказа пустить в заведение добровольца специальной военной операции, сообщает инспекция труда в регионе. Решение вынесено в отношении ООО «Быки».

Как сообщили в областной ГИТ, 26 ноября прошлого года 43-летний доброволец СВО Олег планировал встретиться с другом в баре, но его туда не пустили. «Как военнослужащему объяснил бармен, в паб нельзя заходить ни в военной, ни в спортивной форме — допускается только полицейская, и то при исполнении», — сообщили в инспекции труда.

По требованию прокуратуры области в ООО «Быки» была организована внеплановая проверка Государственной инспекции труда, но организация отказалась предоставлять ГИТ документы, чем «воспрепятствовала законной деятельности должностных лиц инспекции труда, что повлекло за собой невозможность проведения проверки». В результате ООО «Быки» и должностное лицо были признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля) и оштрафованы.

Сергей Петунин