Жители Удмуртии чаще всего увольняются из-за зарплаты, атмосферы в коллективе и отношений с руководством

В Удмуртии 72% опрошенных жителей, находящихся в поиске работы, уволились по собственному желанию из-за неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе и сложностей в отношениях с руководством. Как сообщает пресс-служба hh.ru, чаще всего по этим причинам увольнялись специалисты в сфере добычи сырья, сельского хозяйства, образования и среди юристов.

Еще 9% жителей Удмуртии потеряли работы из-за реорганизации компании. Данная причина оказалась популярной в сферы стратегии и консалтинга, а также высшего менеджмента. 4% респондентов находятся в поисках работы из-за сокращению штата. Чаще прочих с этим сталкивались работники из транспортно-логистической сферы, автобизнеса, стратегии и консалтинга.

Остальные 15% респондентов рассказали, что увольнение имело «иные мотивы».