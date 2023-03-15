Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Удмуртии чаще всего увольняются из-за зарплаты, атмосферы в коллективе и отношений с руководством

В Удмуртии 72% опрошенных жителей, находящихся в поиске работы, уволились по собственному желанию из-за неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе и сложностей в отношениях с руководством. Как сообщает пресс-служба hh.ru, чаще всего по этим причинам увольнялись специалисты в сфере добычи сырья, сельского хозяйства, образования и среди юристов.

Еще 9% жителей Удмуртии потеряли работы из-за реорганизации компании. Данная причина оказалась популярной в сферы стратегии и консалтинга, а также высшего менеджмента. 4% респондентов находятся в поисках работы из-за сокращению штата. Чаще прочих с этим сталкивались работники из транспортно-логистической сферы, автобизнеса, стратегии и консалтинга.

Остальные 15% респондентов рассказали, что увольнение имело «иные мотивы».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...