ЗакС Петербурга отложил снос «Нарвской заставы» до 2029 года

Законодательное собрание Петербурга 15 марта во втором чтении приняло поправку, откладывающую возможность сноса «Нарвской заставы» до 2029 года. Бессрочный запрет демонтажа квартала в пользу реновации депутаты не поддержали, передает корреспондент «Ъ-СПб».

К законопроекту об изменении зон охраны объектов культурного наследия было подано четыре поправки. Депутаты всех фракций одобрили общую поправку о сохранении исторических зданий в районе. Согласно ей, часть закона о сносе домов в Нарвской заставе начнет действовать с 1 января 2029 года. До этого времени район останется зоной охраны объектов культурного наследия.

Как уточнил депутат Крупник, 1 января 2029 года истекает срок программы реновации, куда входит малоэтажный квартал.

Подробнее — в материале «Нарвская застава оказалась важнее прогресса»

Екатерина Рязанова, Полина Пучкова

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