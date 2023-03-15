Верховный суд поставил точку в деле о нецелевых тратах при рекультивации полигона ТКО в Сочи

Верховный суд РФ отказал заказчику рекультивации мусорного полигона в Сочи, который добивался отмены требования федерального казначейства о возврате в бюджет 246 млн рублей, потраченных с нарушениями. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что орган финансового контроля, проведя в 2019 году плановую проверку использования средств федерального бюджета на природоохранную деятельность, посчитал, что учреждение допустило нарушения при оплате работ по рекультивации мусорного полигона в Лазаревском районе Сочи на сумму 245,9 млн руб. Казначейство выдало заказчику работ ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» предписание о возмещении государству ущерба на эту сумму.

Учреждение пыталось обжаловать это решение в судах всех инстанций, однако те отказались отменять предписание казначейства. Теперь точку в деле поставил Верховный суд, который посчитал, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства и дали надлежащую оценку доводам заявителя. В итоге в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ было отказано.

Государственный контракт на работы на полигоне твердых бытовых отходов в Лазаревском районе Сочи (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация) учреждение заключило в 2010 году. Подрядчиком стало ООО «Жилсервис», общая стоимость работ по контракту первоначально составляла 748,7 млн руб., но с перерасчетом в цены 2013 года достигла 1,4 млрд руб.

Как следует из материалов дела, контролеры решили, что часть выполненных на полигоне с ноября 2010 года по декабрь 2013 года работ не соответствует утвержденной проектно-сметной документации. В вину учреждению вменялось то, что работы были оплачены при отсутствии прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации и разрешения на строительство, которое было выдано лишь в 2014 году.

ГКУ пыталось обжаловать предписание казначейства, основываясь на том, что документ неисполним, поскольку на момент проведения проверки в 2019 году подрядчик уже прекратил свою деятельность, был признан банкротом, и в отношении него шло конкурсное производство. Однако с этими доводами суд не согласился.

«Казенное учреждение не имеет собственных средств, скорее всего взыскание будет обращено на учредителя данного казенного учреждения», - прокомментировал «Ъ-Кубань» итоги дела эксперт в сфере госзакупок Артур Саакян.

Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» создано в 2001 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем является департамент строительства Краснодарского края. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ГКУ осуществляет деятельность заказчика-застройщика, а также генерального подрядчика.

Михаил Волкодав

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