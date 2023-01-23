Оплачено не глядя

Главное управления строительства Краснодарского края пытается отменить в Верховном суде предписание казначейства о возмещении государству ущерба в размере 245,9 млн руб. Контролеры выявили нарушения на эту сумму при оплате работ по рекультивации мусорного полигона в Сочи. Эксперты считают, что дело может окончиться возложением обязанности по возмещению финансового вреда на краевые органы, а возможно, и личными последствиями для должностных лиц, согласовывавших платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контролеры посчитали, что часть работ по рекультивации свалки в Сочи была оплачена неправомерно

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Контролеры посчитали, что часть работ по рекультивации свалки в Сочи была оплачена неправомерно

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

ГКУ «Главное управления строительства Краснодарского края» обратилось в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на решения нижестоящих инстанций, которые отказались отменять предписание федерального казначейства о возмещении ущерба государству в размере 245,9 млн руб. Орган финансового контроля, проведя в 2019 году плановую проверку использования средств федерального бюджета на природоохранную деятельность, посчитал, что учреждение допустило нарушения при оплате работ по рекультивации мусорного полигона в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Государственное казенное учреждение «Главное управления строительства Краснодарского края» создано в 2001 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем является департамент строительства Краснодарского края. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ГКУ осуществляет деятельность заказчика-застройщика, а также генерального подрядчика.

Государственный контракт на работы на полигоне твердых бытовых отходов в Лазаревском районе Сочи (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация) учреждение заключило в 2010 году. Подрядчиком стало ООО «Жилсервис», общая стоимость работ по контракту первоначально составляла 748,7 млн руб., но с перерасчетом в цены 2013 года достигла 1,4 млрд руб. Положительные заключения госэкспертизы на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости были получены в 2013 году.

Однако, как отмечается в решении, с ноября 2010 года по декабрь 2013 года на полигоне был выполнен ряд работ. При проверке контролеры установили, что часть из них не соответствуют утвержденной проектно-сметной документации. Как следует из материалов дела, в вину учреждению вменялось то, что строительно-монтажные работы были оплачены и приняты к учету при отсутствии прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации по объекту и разрешения на строительство, которое было выдано лишь в 2014 году. Сумма неправомерно принятых и оплаченных работ превысила 245,9 млн руб. В связи с этим казначейство сначала потребовало устранить нарушения, а когда этого сделано не было, выдало предписание о возмещении вреда, нанесенного РФ, на данную сумму.

ГКУ пыталось обжаловать предписание казначейства, основываясь на том, что документ неисполним, поскольку на момент проведения проверки в 2019 году подрядчик уже прекратил свою деятельность, был признан банкротом, и в отношении него шло конкурсное производство. Однако с этими доводами суд не согласился. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, сейчас судебные акты обжалованы в Верховном суде, данные о его принятии к производству в арбитражной картотеке пока отсутствуют.

Оперативного комментария по вопросу о перспективах взыскания данных средств с учредителя заказчика в Главном управлении строительства Краснодарского края, а также в краевом департаменте строительства «Ъ-Кубань» получить не удалось.

Судебные акты изучил эксперт по государственным закупкам, юрист Станислав Сыс. Он полагает, что, если заказчику не удастся добиться успеха и в Верховном Суде, то, вероятно, деньги по казначейскому предписанию будут возвращены в федеральный бюджет за счет средств учредителя государственного казенного учреждения.

«После этого должны последовать внутренние проверки в учреждении, не исключено, что по их итогам к должностным лицам, непосредственно подписывавшим документацию, возникнут вопросы у следственных органов, которые могут рассмотреть причины появления казначейских предписаний под своим углом зрения. Вопросы могут возникнуть и к должностным лицам учредителя ГКУ, в обязанностях которых было согласование данной закупки и оплаты по контракту, так как государственное казенное учреждение не имеет возможности самостоятельно проводить платежи, бухгалтерская документация согласуется и подписывается на всех уровнях», - полагает господин Сыс.

Михаил Волкодав

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