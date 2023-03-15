Госдолг Татарстана составил свыше 103 млрд рублей

На начало марта этого года объем госдолга Татарстана составляет 103,7 млрд руб. Об этом заявил глава Минфина региона Радик Гайзатуллин, передает пресс-служба министерства.

По его словам, из общей суммы 95% составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Оставшаяся часть долга приходится на госгарантии.

Также он добавил, что Татарстан по итогам 2022 года смог подтвердить кредитный рейтинг, несмотря на на непростую экономическую ситуацию, вызванную обострениями геополитических процессов и санкционного давления. При этом рейтинг был подтвержден на максимальном уровне по применяемой в стране шкале.

"Ъ-Казань"