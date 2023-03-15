Саратовских журналистов смогут лишать аккредитации за неделовой стиль одежды

В Саратовскую областную думу внесены поправки, касающиеся аккредитации журналистов для участия в заседаниях заксобрания. Проект решения одобрили на заседании комитета по информационной политике заксобрания.

В пресс-службе облдумы сообщили, что проектом постановления предлагается отказывать в аккредитации рекламным или специализированным изданиям, а также тем, которые и в течение двух лет, предшествующих подаче заявки, не публиковали материалы о деятельности регионального парламента. Также СМИ, согласно предлагаемым изменениям, должно уведомлять об увольнении журналиста, чтобы у него отозвали аккредитацию. «Аккредитованные журналисты обязаны соблюдать регламент областной думы, не злоупотреблять профессиональными возможностями, придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в облдуме. В случае нарушения установленных правил, журналист может быть лишен аккредитации», — отметили в пресс-службе заксобрания.

Сергей Петунин