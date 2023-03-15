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Убийцу трех девушек в Гае приговорили к пожизненному заключению

Александра Лазарев, убивший трех студенток в Гае, решением Оренбургского областного суда приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Тела трех погибших девушек были найдены на ул. Молодежной в Гае 29 сентября 2021 года. Две из них находились в сгоревшем доме, третья — во дворе возле него. На телах были обнаружены признаки насильственной смерти. Убийца нанес жертвам колото-резаные раны грудной клетки и живота.

Ранее судимого за убийство и разбой Александра Лазарева задержали в Орске 3 октября 2021 года после попытки угона автомобиля, чтобы скрыться от сотрудников полиции. Следствие установило, что он проник в квартиру на первом этаже жилого дома, где проживали студентки из Башкирии, обучавшиеся в местном филиале Орского медицинского колледжа. Перед убийством девушки были изнасилованы.

Сначала Александра Лазарева заподозрили в убийствах (пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), потом — в преступлениях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угоне машины (ч. 1 ст. 166 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Экспертизы признали убийцу вменяемым на момент совершения преступления.

Андрей Сазонов

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