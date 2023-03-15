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Удмуртия опустилась на 82 место по темпу строительных работ за 2022 год

По итогу 2022 года Удмуртия существенно улучшила свои показатели по обороту розничной торговли, который показал рост на 0,4%, и заняла 12 место среди регионов России. Годом ранее республика была на 65 позиции, сообщает Удмуртстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Положительная динамика также наблюдается по индексу производства продукции сельского хозяйства — 4,5%, уровню заработной платы — 56,1 тыс. руб. в декабре, обороту розничной торговли в расчете на жителя — 209,3 тыс. руб. Таким образом, Удмуртия поднялась вверх на три позиции и оказалась на 43-44, 63 и 69 местах соответственно.

Регион также поднялся на 23 место по показателю индекса промышленного производства, который составил 3%. Стабильные 59 и 60 места Удмуртия демонстрирует по уровню средних денежных доходов населения.

Однако по уровню безработицы Удмуртия ухудшила свои показатели и опустилась на 25-34 места, годом ранее — 23-25. Негативная динамика наблюдается и по темпу строительных работ — 64,7% в сопоставимых ценах. Регион опустился с 47 на 82 место.

Существенные изменения претерпел показатель доли убыточных организаций — 25,4%. Удмуртия ухудшила свою позицию до 33 места против седьмого в 2021 году.

Уровень инфляции, отмеченный в декабре 2022 года, составил 12,8%, в результате регион оказался на 63-64 местах после 38-44 мест в прошлом году.

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