МВД напомнило об упрощенном режиме получения ВНЖ для иностранных IT-специалистов

В МВД России напомнило, что в стране действует упрощенный порядок получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов и членов их семей. В ведомстве сослались на указ президента Владимира Путина, подписанный летом 2022 года.

«Иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IT-компании предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощённом порядке»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (цитата по «МВД Медиа»).

Упрощение процедуры оформления ВНЖ касается и членов семей IT-специалистов: супругов, детей и родителей, в том числе усыновленных и приемных, супругов детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков.

Для получения вида на жительство IT-специалисту и его родственника нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции регионального управления МВД по месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче ВНЖ составляет 3 месяца.

Полученный в упрощенном порядке ВНЖ может быть аннулирован. Это произойдет в случае расторжения трудового контракта с IT-компанией в течение 30 дней после выдачи вида на жительство.

Ранее российские власти одобрили упрощение выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов. Согласно новым правилам, получить ВНЖ в упрощенном виде можно будет, вложив в течение трех лет до подачи заявления минимум 15 млн руб. в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн руб. в российскую компанию.

Александр Кислов