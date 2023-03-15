В СИЗО-1 Екатеринбурга скончался подследственный

В Екатеринбурге в СИЗО-1 скончался подследственный, прибывший из колонии Кировской области для прохождения медосмотра. В пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области «Ъ-Урал» подтвердили информацию о гибели мужчины.

Тело подследственного сотрудники СИЗО обнаружили 13 марта, после чего сразу вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали смерть. «Речь не идет о суициде или насильственной смерти. Телесных повреждений выявлено не было. Информация об инциденте передана в следственные органы», — отметили в пресс-службе. В ГУФСИН добавили, что у мужчины были хронические заболевания.

Юрист «Межрегионального центра прав человека» Лариса Захарова рассказала порталу 66.ru, что в СИЗО скончался Канан Азизов, который был подследственным по делу о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Она заявил, что в феврале мужчина обратился к правозащитникам, заявив, что в колонии Кировской области он систематически подвергался пыткам. С начала марта Лариса Захарова несколько раз пыталась встретиться с подследственным в СИЗО, но в администрации учреждения ей отказывали.

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