Технологический институт Бомбея готов к сотрудничеству с Пермским краем

Делегация Пермского края, находящаяся с визитом в Индии, посетила Индийский технологический институт Бомбея. Губернатор Дмитрий Махонин провел переговоры с деканом по стратегическому развитию вуза, профессором Кришна Пи Каллиапан и профессором Сварууп Гангалу, рассказав о научном и промышленном потенциале Прикамья.

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В ходе встречи с руководителями индийского вуза Дмитрий Махонин сообщил, что в вузах Прикамья сегодня обучается почти 55 тыс. студентов, в том числе примерно 4 тыс. иностранных. Из них около 1,5 тыс. человек приехали из Индии, большинство из которых изучают стоматологию, лечебное дело, фармакологию. Глава Прикамья подробно рассказал о двух пермских национальных исследовательских университетах — классическом (ПГНИУ) и политехническом (ПНИПУ). Оба университета реализуют индивидуальные образовательные траектории, сетевые программы и онлайн-обучение, сотрудничают с лучшими вузами и научными институтами страны.

Индийской стороне были презентованы перспективы партнерства в области науки с локализованными в столице Прикамья научными институтами УрО РАН и уникальным научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование». В рамках НОЦ ведутся прикладные исследования и разработки высокотехнологичной продукции, создаются новые, конкурентоспособные технологии, а также апробируется их внедрение в производство. Особая роль отводится проектам, связанным с нефтедобычей, а также развитию информационных и других технологий. «Уверен, что у нас есть перспективы сотрудничества по многим направлениям, в том числе в научно-исследовательском взаимодействии в химических разработках, биотехнологиях, ИТ, фармацевтике, аэрокосмических технологиях, фотонике и других сферах. Также мы заинтересованы в обмене студентами и в совместных проектах в рамках будущего межвузовского кампуса»,— заявил губернатор Прикамья.

Представители Индийского технологического института Бомбея высоко оценили достижения пермских вузов и НОЦ, сообщив, что готовы к международному сотрудничеству в различных форматах. Помимо НОЦ представители вуза выразили заинтересованность в обучении студентов бакалавриата и магистратуры, а также во взаимодействии в рамках будущего межвузовского кампуса международного уровня. По итогам встречи стороны договорились заключить соглашение между Пермским краем и Индийским технологическим институтом Бомбея, в котором будут закреплены планы по дальнейшему сотрудничеству.