В Екатеринбурге выросло число жалоб на косметологические услуги и мастерские по ремонту техники

С начала 2023 года в Екатеринбурге выросло количество жалоб на мастерские по ремонту бытовой техники, а также на медицинские косметологические услуги. Об этом рассказала директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

«Иногда мы констатируем факт, что мастерская по ремонту бытовой техники работает на грани мошенничества и обмана потребителей, — прокомментировала госпожа Голубева. — Если анализировать обращения связанные с товарами, то здесь мы зафиксировали увеличение жалоб на продавцов мебели и бытовой техники. Есть увеличение количества жалоб на интернет продавцов».

В центре защиты потребителей также фиксируют увеличение жалоб на продавцов товаров на дому либо на презентациях. «Чаще всего обманываются люди пожилые. Они за большие деньги покупают тот товар, который не совсем им нужен. Не прекращаются обращения связанные с продажей услуг на дому, в том числе под видом коммунальных услуг – это установка приборов учета, перепрограммирования приборов учета», — рассказала Янина Голубева.

Напомним, по итогу прошлого года екатеринбуржцы стали чаще жаловаться на некачественные финансовые, бытовые, медицинские, образовательные услуги. Рост обращений по некоторым категориям был связан с уходом зарубежных брендов после начала специальной военной операции (СВО).

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