На Кубани за сутки выявили 381 случай заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболел 381 человек. По данным оперштаба региона, среди заболевших 237 женщин и 144 мужчины.

Больше всего заболевших в Краснодаре (105), Тихорецком районе (29) и Сочи (20). Далее следуют Ейский район (18), Северский (17) и Тимашевский (16) муниципалитеты.

В Новороссийске зарегистрировали 14 случаев заболевания, в Приморско-Ахтарском районе — 13. В Каневском муниципальном образовании заболели 12 человек, в Армавире — 10.

По девять заболевших выявили в Геленджике, Гулькевичском, Кущевском и Мостовском районах. По восемь — в Кавказском, Кореновском и Тбилисском. По шесть новых пациентов зарегистрировали в Абинском и Крымском районах, еще по пять — в Белоглинском, Курганинском и Успенском. По четыре человека заболели в Выселковском, Крыловском и Староминском муниципалитетах. По три эпизода отметили в Белореченском, Калининском, Красноармейском, Павловском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах. По два человека заболели в Лабинском и Туапсинском муниципалитетах. По одному — в Анапе, Апшеронском, Динском, Ленинградском, Новопокровском и Славянском районах.

С начала пандемии в Краснодарском крае заболевание коронавирусом подтвердили у 353 166 человек. Из них 340 137 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 11 162 жителя региона.

Анастасия Донскова

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