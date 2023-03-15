В Татарстане определили суммы обязательных выплат для мусульман в Рамадан

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана определило суммы обязательных выплат для верующих в период Рамадана. Об этом говорится в сообщении организации.

В частности, сумма нисаба для выплаты закята составит 454 тыс. руб. по золоту, размер нисаба для выплаты фитр-садака — 41 тыс. руб. по серебру. Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 800 рублей.

Также для мусульман установили фидию за каждый пропущенный день при невозможности держать Рамадан по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой время. Сумма здесь составит 350 руб.

Рамадан в 2023 году начнется 23 марта. Последним днем поста будет 20 апреля.

"Ъ-Казань"