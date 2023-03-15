Импорт подержанных автомобилей из-за рубежа в 2023 году в Новосибирске вырос на 231%

Число объявлений о продаже импортных автомобилей с пробегом в Новосибирске в январе-феврале 2023 года выросло на 231% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на эту категорию в то же время за год увеличился на 91%, подсчитали эксперты «Авито Авто».

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом из-за границы составила 2,6 млн руб. Чаще всего под заказ из других стран в Новосибирск продавцы предлагают доставить бренды - Toyota, Kia, Hyundai, Honda и BMW. Новосибирцы чаще заказывают с доставкой из-за рубежа автомобили Honda Freed и Hyundai Santa Fe, цена которых колеблется от 915 млн руб. до 2,5 млн руб. Второе место по популярности разделили Hyundai Palisade и Kia Mohave с ценой более 4 млн руб. На третьем месте Kia Carnival со стоимостью 2,4 млн руб.

В целом по России в январе-феврале 2023 года количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за рубежа выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос за год увеличился более чем в два раза.

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Лолита Белова