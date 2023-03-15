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Владимир Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2

Президент России Владимир Путин вчера, 14 марта, во время визита на авиазавод в Улан-Удэ опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2.

Полет на тренажере-симуляторе президент совершил с инструктором. Глава государства сел за штурвал, надел наушники, после чего тренажер сымитировал взлет вертолета. Изображение взлетной полосы на экране тренажера сменилось панорамой города. Владимир Путин опробовал два режима полета: днем и ночью.

Вчера Владимир Путин прибыл в Бурятию, где посетил Улан-Удэнский авиационный завод, а также встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В ходе посещения авиазавода глава государства встретился с его сотрудниками и рассказал им о геополитической ситуации в мире и экономике России.

Подробнее о поездке Владимира Путина — в публикации «Ъ» «На авиавзводе».

Милена Костерева

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