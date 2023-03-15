Суд отправил фигуранта дела об обрушении многоэтажки в Чите под домашний арест

Ингодинский районный суд Читы поместил под домашний арест мастера службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз», которому ранее было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Как отмечается на сайте суда, такая мера пресечения была избрана по ходатайству следственных органов.

«15 марта суд рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении фигуранта уголовного дела по взрыву газа в жилом доме. Домашний арест избран на срок до 8 мая 2023 года»,— уточняется в сообщении.

9 марта в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в одном из микрорайонов Читы были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах в двух подъездах, сотрудниками МЧС спасены в том числе из-под завалов 12 человек, 117 эвакуировано. В медучреждения с травмами различной степени тяжести были доставлены 11 человек, в том числе 4 детей.

Как сообщили «Ъ» в краевом минздраве, по данным на 15 марта, под наблюдением медиков остаются двое взрослых в удовлетворительном состоянии, а также семилетний мальчик в стабильно тяжелом состоянии. Мальчика планируют перевезти в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в настоящее время ведется подготовка к транспортировке.

Влад Никифоров, Иркутск