Боткинская больница загружена на 95% из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина загружена на 95% из-за пациентов с ковидом, гриппом и ОРВИ. Об этом 15 марта узнал «Деловой Петербург».

В основном лечение в стационаре проходят пациенты с ОРВИ, гриппом и коронавирусом, чаще всего это люди старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями. Последние 310 пациентов находятся под наблюдением на площадках Боткинской больницы — на Миргородской улице и Пискаревском проспекте, рассказал заместитель главврача Иван Федуняк.

По его словам, на 14 марта в стационарном отделении находились 311 человек с гриппом и ОРВИ. Среди них 83 петербуржца переносят болезнь в тяжелой форме, а 45 пациентов переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, трое подключены к аппарату ЭКМО.

За три года пандемии коронавируса сотрудники Боткинской больницы помогли 32 тыс. пациентам, 6 тыс. из которых были помещены в реанимацию. За это время в учреждении выросло число реанимаций — с одной до трех, количество койко-мест — с 12 до 42. Кроме того, в больнице подключили второй аппарат КТ и три новых аппарата ЭКМО к одному существующему ранее.

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