Глава СК РФ инициировал расследование избиения ребенка в детском лагере в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении мальчика в детском лагере в Самарской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В СМИ сообщается, что в феврале текущего года в детском лагере в Новокуйбышевском районе Самарской области более десяти подростков избили мальчика, нанеся ему удары по груди и животу, а также разбили мобильный телефон»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным Следственного комитета России, служба безопасности учреждения «скрыла данный факт от родителей, медицинской помощи их сыну оказано не было», Также сообщалось о том, что работники лагеря просили ребенка никому не сообщать о случившемся.

Георгий Портнов