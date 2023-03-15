Глава СК РФ инициировал расследование избиения ребенка в детском лагере в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении мальчика в детском лагере в Самарской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В СМИ сообщается, что в феврале текущего года в детском лагере в Новокуйбышевском районе Самарской области более десяти подростков избили мальчика, нанеся ему удары по груди и животу, а также разбили мобильный телефон»,– говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба президента РФ
По данным Следственного комитета России, служба безопасности учреждения «скрыла данный факт от родителей, медицинской помощи их сыну оказано не было», Также сообщалось о том, что работники лагеря просили ребенка никому не сообщать о случившемся.