Власти Зимбабве предложили свердловскому бизнесу открывать заводы в Африке

Зимбабве предложил промышленникам из Свердловской области запустить совместное производство в специальной экономической зоне, либо создать завод, который на 100% будет принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

По его словам, в результате реализации проекта уральский бизнес сможет экспортировать продукцию на мировые рынки, в том числе в другие страны Африки. Господин Мутсвангва отметил, что возможность совместных проектов в сфере металлургии уже обсуждалась с делегацией из Свердловской области.

Спикер добавил, что в Зимбабве расположены залежи железной руды и коксующегося угля для производства стали.

Напомним, развивать партнерские отношения со странами Африки планируют компании Тюменской области. Так, агрохолдинг «Юбилейный» заявлял о намерении открыть торговое представительство в Африке, а также закупить танк-контейнер для поставки спирта в африканские страны. Инвестиции в проект могут составить до 200 млн руб. Председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов рассказывал «Ъ-Урал», что в ближайшие несколько лет нефтегазовые предприятия Тюменской области могут в несколько раз увеличить объемы экспорта в Египет, а также локализовать там свои производства

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте