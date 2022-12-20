Сырье перешло на альтернативную волну

В этом году мировая потребность в углеводородных ресурсах значительно выросла, что стало наиболее выгодно для российского нефтегазового сектора, чьи доходы, несмотря на санкции, выросли на 37%. Тюменская область является ключевым нефтегазовым регионом в стране, где сосредоточены предприятия крупнейших представителей рынка. Участники рынка сообщают о 100%-ной загруженности производственных мощностей и успешном поиске новых рынков сбыта продукции. Кроме того, регион ведет работы по созданию импортонезависимых технологий в топливно-энергетической сфере, что в текущих внешнеполитических условиях стало особенно актуально. Эксперты отмечают, что кардинальных изменений в работе нефтесервисных и нефтегазохимических компаний в ближайшее время не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ЗапСибНефтехим» осваивает выпуск новых марок для поддержания стабильности смежных отраслей

Фото: Пресс-служба ПАО «Сибур» «ЗапСибНефтехим» осваивает выпуск новых марок для поддержания стабильности смежных отраслей

Фото: Пресс-служба ПАО «Сибур»

Нефтегаз показал неоднородность

Для российской экономики нефтегазовый сектор является одним из ключевых. Из-за этого после массового введения антироссийских санкций, в том числе затрагивающих и рынок углеводородов, а также ряда заявлений западных политиков о намерении отказаться от сырья из РФ, у участников рынка и экспертов появились опасения, что в этом году будет сокращение как объемов добычи, так и реализации ресурсов. Тем не менее, в течение года рынок не только не переживал спад, но и активно рос. Так, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, нефтегазовые доходы страны за девять месяцев 2022 года выросли на 37% по отношению к прошлому году.

Дальнейшее развитие нефтегазовой и перерабатывающей промышленности в новых экономических условиях остается одной из приоритетных экономических задач Тюменской области, в которой сосредоточены предприятия важнейших представителей отрасли — СИБУРа, «Газпром нефть», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и др.

Несмотря на успешные показатели 2022 года, участники рынка не могут сойтись во мнении, будут ли настолько же интенсивно расти показатели и в следующем году. Одной из причин для замедления может стать снижение цен на сырье. Осенью в Тюмени прошел Промышленно-энергетический форум TNF федерального уровня, в рамках которого губернатор Тюменской области Александр Моор провел бизнес-завтрак с руководством крупнейших отечественных предприятий и отраслевыми экспертами.

Перед началом обсуждения участников попросили спрогнозировать, какой будет цена на нефть Brent к концу 2022 года. По итогу, 30% ответили, что стоимость будет ниже $70 за баррель нефти, еще 22% участников считают, что нефть Brent не будет стоить больше $99. Лишь 23% из присутствующих на бизнес-завтраке уверены, что цена за сырье превысит $120 за баррель.

Эксперты называют усредненный размер стоимости сырья. Так, по мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, на фоне действий ОПЕК+ и европейского эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ цены на нефть будут преимущественно находиться выше отметки $90 за баррель.

При этом ни эксперты, ни участники рынка не зафиксировали кардинальных изменений в работе нефтесервисных и нефтегазохимических компаний, активно представленных в Тюменской области.

Так, на одном из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире, предприятии «ЗапСибНефтехим» (входит в холдинг СИБУР, Тобольск), производственные мощности, по данным на конец ноября, были загружены на 100%. При этом компания намерена расширить марочный ассортимент полимерной продукции и ускорить его адаптацию под быстро меняющиеся потребности отечественного рынка.

«Например, в связи с резким увеличением спроса российских переработчиков на “черные” марки полиэтилена, которые используются в производстве полимерных труб, этим летом одну из производственных линий “ЗапСибНефтехима” полностью перевели на их выпуск»,— рассказал Guide генеральный директор предприятия Максим Рогов.

Он добавил, что благодаря технологической гибкости и оперативной перенастройке производственных процессов объем производства этой марки уже по итогам третьего квартала 2022 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пример эффективной синергии — нефтехимический промышленный кластер, расположенный в Тюменской области и объединяющий поставщиков и подрядчиков СИБУРа, а также действующих и потенциальных переработчиков нефтехимической продукции, которую производит СИБУР в Тобольске (заводы по производству упаковочной пленки, полимерных поддонов и др.).

В Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах сосредоточено более 80% мощностей переработки полимеров в РФ.

Реализация подобных проектов развития нефтехимических мощностей оказывает значительный мультипликативный эффект на экономику страны ($1 в нефтехимии дает около $4 в экономике в целом), стимулирует рост загрузки предприятий смежных отраслей как на стадии строительства (производство стройматериалов и конструкций, инжиниринг, СМР, транспортные услуги и др.), так и после ввода мощностей в эксплуатацию за счет реализации потенциала производств в дальнейших переделах и развития переработчиков.

Полагаться «на себя»

Для нефтегазовой отрасли как для одной из ключевых для российской экономики вопрос импортозамещения в этом году стал наиболее актуальным. Выступая на TNF, вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что работа по импорто­замещению оборудования и технологий для нефте­газового сектора идет не первый год. Так, если в 2014 году на российских предприятиях лишь 40% оборудования было российским, то на данный момент — 60%. При этом, согласно планам, к 2025 году 80% оборудования на предприятиях будет российским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюмени прошел первый Промышленно-энергетический форум TNF

Фото: Пресс-служба ТНФ В Тюмени прошел первый Промышленно-энергетический форум TNF

Фото: Пресс-служба ТНФ

Вице-премьер отметил, что за последние годы в импортозамещение в нефтегазовом секторе инвестировали порядка 60 млрд руб. Из них около половины — бюджетные средства, которые направлялись на льготные займы, «раскрутку» формирующихся проектов либо модернизацию уже существующих предприятий. Еще около 30 млрд руб. — внебюджетные источники, в основном, когда сами компании вкладывались в импортозамещение.

В рамках тюменского форума председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков отметил, что нефтегазовым компаниям сейчас «нужно полагаться на себя». В пример он привел «Газпром нефть», которая, по словам господина Дюкова, находится «на передовой технологического фронтира», и сейчас компании нужно заниматься собственными разработками, чтобы в будущем иметь решения, которых больше нет в мире.

Сергей Кауфман в беседе с Guide подчеркнул, что и «Роснефть», являющаяся важным игроком в тюменской нефтяной отрасли, в последние несколько лет достигла большого прогресса в импортозамещении ПО и вывела на рынок целую линейку продуктов. Примерами таких продуктов являются программы для симуляции ГРП, создания гидродинамических моделей месторождений, оценки рисков при бурении и решения ряда смежных задач, возникающих в upstream-секторе. При этом некоторые задачи, как, например, создание собственного флота ГРП, еще предстоит решить.

Генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов на TNF заявил, в текущих непростых макроэкономических условиях для компании очень важно сделать все, чтобы соблюсти баланс между стабильным обеспечением современными материалами в необходимом объеме российских переработчиков и сохранить устойчивое положение, без которого затруднится реализация проектов развития.

Он добавил, что «ЗапСибНефтехим» сложности во взаимодействии с компаниями из «недружественных стран» касаются меньше, чем большей части промышленных предприятий страны, поскольку объект в Тобольске вышел на проектную мощность только в конце 2020 года, поэтому «усталость железа» для него не актуальна. Но для обеспечения надежности производства даже в профилактическом режиме еще к началу лета подобрали и протестировали все необходимые альтернативные позиции по оборудованию.

При этом ряд компаний, реализующих проекты в Тюменской области, смогли найти аналоги западному оборудованию на рынках Азии и Ближнего Востока. В частности, Михаил Карисалов отметил, что оборудование и технологии сейчас закупаются в странах АТР и Персидского залива.

Экспорт поменял направление

В условиях сокращения поставок сырья в Европу нефтегазовые компании начали поставлять сырье и продукцию на альтернативные рынки. Денис Мантуров на TNF в Тюмени заявил, что власти намерены развивать экспорт российского нефтегазового оборудования в страны Ближнего Востока, чья сырьевая отрасль долгое время зависела от европейских технологий.

Кроме того, по словам Сергея Кауфмана, тюменский экспорт постепенно переориентируется на рынки Китая, Индии и Турции, при этом рост поставок нефти и нефтепродуктов вероятен и в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка заявили о 100%-ной загруженности производственных мощностей

Фото: Пресс-служба ТНФ Участники рынка заявили о 100%-ной загруженности производственных мощностей

Фото: Пресс-служба ТНФ

В ближайшие несколько лет нефтегазовые предприятия Тюменской области могут в несколько раз увеличить объемы экспорта в Египет, а также локализовать там свои производства. Об этом Guide заявил председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов. По его словам, Египет начал уделять большое внимание развитию нефтегазового сектора, разрабатывая новые крупные месторождения и расширяя производства, в связи с чем страна заинтересована в тюменских технологиях.

Для поддержки экспортеров на Промышленно-энергетическом форуме TNF было заключено соглашение между Торгово-промышленной палатой региона, Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» и Российско-Египетским деловым советом.

Кластерный приоритет

Важнейшим отраслевым проектом Тюменской области, по словам региональных властей, стал Межрегиональный нефтегазовый кластер, созданный осенью прошлого года, в который, по данным на начало декабря 2022 года, вошли 105 участников из 17 регионов России. Речь идет как о крупнейших добывающих компаниях, например, «Газпром­нефть-Заполярье», «Газпром­нефть-Ямал», «Слав­нефть-Мегион­нефтегаз», «Мессояха­­­нефте­газ», так и о предприятиях-производителях продукции для ТЭК и ОПК, высоко­технологичного оборудования, нефтесервисных и научных организациях. Участники кластера создали порядка 55 тыс. рабочих мест и производят продукции на сумму более 2 трлн руб.

Одной из главных задач кластера является работа, нацеленная на производство продукции именно для нужд ТЭК, решение актуальных вызовов, более быстрое внедрение новейших передовых технологий в промышленность. Повышение востребованности отечественной и тюменской продукции и технологий. Для этого кластер создает прямой диалог между предприятиями — потенциальными поставщиками и компаниями-закупщиками.

Кроме того, Нефтегазовый кластер совместно с Институтом нефтегазовых технологических инициатив ведет активную работу по созданию и внедрению стандартов в сфере ТЭК. Разрабатываются единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности, а также в целях облегчения доступа российским производителям на рынки дружественных стран проводится работа по гармонизации российских и международных стандартов.

«Необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, так и промышленными предприятиями. Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания Межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации»,— заявил на TNF губернатор Александр Моор.

Илья Смирнов