Губернатор Томской области сообщил о жалобах учителей на уровень зарплаты

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил создать в регионе отраслевую комиссию по образованию. «Получаю жалобы учителей на уровень зарплаты, с этим будем разбираться. Первая задача новой комиссии – выработать системные решения по начислению зарплаты. К действующему порядку у педагогов есть вопросы. Вторая задача – оценить ситуацию с зарплатами учителей в каждом муниципалитете», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Также в числе задач комиссии он указал проверку правильности начислений педагогам. Отчет о первых результатах этой работы должен поступить в апреле.

Летом прошлого года губернатор уже создавал комиссию для рассмотрения обращений бюджетников по вопросам начисления зарплаты. Тогда уточнялось, что оклады бюджетникам в Томской области были повышены с 1 июня на 20%, на эти цели было выделено из бюджета области 2 млрд руб. Однако работники бюджетной сферы пожаловались, что их зарплата не изменилась.

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Анна Егорова