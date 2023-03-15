Zenvo анонсировала гиперкар Aurora

Компания Zenvo Automotive анонсировала новую модель — гиперкар Aurora с гибридной силовой установкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zenvo Aurora

Фото: Zenvo Automotive Zenvo Aurora

Фото: Zenvo Automotive

Машина получит шасси модульной конструкции с карбоновым монококом и карбоновыми подрамниками, новый 6-литровый бензиновый турбомотор V12, коробку передач собственной разработки с интегрированной гибридной составляющей.

На рынок модель выйдет в двух версиях — дорожной Tur и трековой Agil — и для обеих заявлена максимальная скорость свыше 400 км/ч. Отличаться модификации будут аэродинамическим оформлением кузова.

Тираж Zenvo Aurora составит 100 экземпляров, треть из которых уже продана. Официальная премьера модели состоится в августе 2023 года.

Максим Вершинин

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