В Wildberries опровергли закрытие офисов в Екатеринбурге из-за забастовки

В компании Wildberries опровергли закрытие офисов в Екатеринбурге из-за забастовки сотрудников. Напомним, накануне в СМИ и telegram-каналах появилась информация, что работники пунктов выдачи товаров по всей стране решили не выходить работу в знак протеста из-за возросших штрафов. В уральской столице некоторые офисы якобы закрылись еще вчера.

«Информация о закрытии пунктов выдачи и уж тем более о "забастовках" не соответствует действительности. Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Wildberries.

В компании отметили, что возросшие штрафы связаны с усилением мер безопасности из-за подмен товаров. В то же время руководство Wildberries находится «на связи» сотрудниками. Однако с партнерами, «которые угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса», сотрудничество может быть приостановлено.

По данным корреспондента «Ъ-Урал», пункты выдачи Wildberries продолжают работать.

Начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяны Шулешовой заявила, что агрегатор и продавцы урегулируют эту ситуацию и сделают так, «чтобы требования законодательства соблюдались».

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