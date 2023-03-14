В Екатеринбурге из-за забастовки начали закрывать офисы Wildberries

В Екатеринбурге закрывают пункты выдачи заказов Wildberries в качестве забастовки работников компании против новых условий оферты, предусматривающих большие штрафы за бракованный товар. По данным источников Е1.ru, сейчас в городе закрыты минимум три офиса компании — в центре, на Эльмаше и в районе железнодорожного вокзала.

С 3 марта Wildberries списывает деньги с работников отделений, в которые приходит не тот или бракованный товар, даже если это произошло по вине продавца. «Сегодня случился какой-то бунт. Мне весь день звонят и сообщают, что по всему городу сотрудники собственных пунктов выдачи просто встают и уходят домой. Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тыс.»,— заявил Е1.ru владелец партнерских пунктов выдачи заказов.

По данным telegram-канала Shot, в среду, 15 марта, из-за забастовки пункты выдачи не будут открываться по всей России. Кроме того, сегодня более 50 владельцев офисов пришли предъявить свои претензии в главный офис Wildberries в Москве.

«Ъ-Урал» направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать информацию о закрытии пунктов в Екатеринбурге. На момент подготовки публикации ответа не поступило.

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