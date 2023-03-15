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Коммерсантъ FM
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В ЛНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам колонии за преступления против мирных жителей Северодонецка

Верховный суд ЛНР счел доказательства, собранные Следственным комитетом России (СКР), достаточными для вынесения приговора военнослужащему вооруженных сил Украины Андрею Незнамову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Незнамову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Незнамов, являясь гражданином Украины, проходил военную службу в отдельной механизированной бригаде ВСУ. 25 мая 2022 года у Незнамова, как сообщает СКР, «возник прямой умысел на причинение физического и имущественного вреда жителям Северодонецка ЛНР, не принимавшим участия в вооруженном конфликте». Проходя по улице Гагарина, отмечает СКР, Незнамов забросил гранату в окно кухни. В результате ранения получила одна женщина.

В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, а также строительно-техническая, подтверждающая размер материального ущерба. Незнамов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Данный приговор — закономерный итог работы правоохранительных органов, которые, реализуя принцип неотвратимости наказания, устанавливают всех причастных к подобным действиям для их последующего привлечения к уголовной ответственности»,— отметили в СКР.

Ранее, 10 марта, верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам строгого режима украинского военнослужащего Максима Буткевича, обстрелявшего жилой дом в Северодонецке из противотанкового гранатомета Panzerfaust-3. Ему также предстоит выплатить компенсацию пострадавшим.

Подробнее об этом читайте в материале «Запустил Panzerfaust соседям».

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