Доля непроданной площади в строящихся домах Татарстана составила 60%

В Татарстане доля нереализованного жиля в строящихся домах составила 60%. По данному показателю республика заняла пятое место среди регионов РФ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сведения компании «Этажи».

Рейтинг возглавляет Магаданская область. Там доля непроданных новых квартир составила 87%. Второе место занял Севастополь с 72%. Тройку замкнула Новгородская область (65%).

В РФ же доля нераспроданного жилья в строящихся домах составила 43%. Это максимальный показатель за последние три года.

"Ъ-Казань"