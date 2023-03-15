Началась доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов в Пензенской области

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту разлива нефтепродуктов на станции Селикса в Пензенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 10 марта в цистерне грузового поезда образовалась течь нефтепродуктов, в результате чего они вылились на железнодорожные пути, в водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи и во дворы близлежащих домов.

Площадь загрязнения составляет 7291 кв. м. Происшествие находится на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Сергей Петунин