В 2023 году в список субсидируемых авиарейсов вошли 20 маршрутов из Татарстана, включая 20 рейсов из казанского аэропорта и пять из Бегишево. Постановление об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

В 2023 году субсидии не получат иностранные юрлица, офшорные компании и отчественные организации с долей офшоров в уставном капитале более 25%. Стоимость спецтарифов варьируется от 2,2 тыс. до 1,9 тыс. руб.

В частности, субсидируемыми рейсами из Казани будут маршруты в Архангельск, в Астрахань, Барнаул, Волгоград, Кемерово, Магнитогорск, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Сургут, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Челябинск, Ярославль, а из Бегишево — направления в Минеральные Воды, в Нижневартовск, в Новосибирск, в Новый Уренгой и Сургут.

"Ъ-Казань"