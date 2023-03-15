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Коммерсантъ FM
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Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул от Карла III

Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари-бакалавры гитариста и одного из основателей рок-группы Queen Брайана Мэя. Церемония проходила в Букингемском дворце. Титул господину Мэю был присвоен за достижения в музыке, астрофизике и защите диких животных.

Брайан Мэй

Брайан Мэй

Фото: Reuters

Брайан Мэй

Фото: Reuters

На первой с начала царствования Карла III церемонии награждения присутствовала жена музыканта британская актриса Анита Добсон. Теперь они будут официально именоваться «сэром» и «леди» Мэй.

О присвоении титула рыцаря-бакалавра музыканту стало известно в конце декабря 2022 года. На сайте правительства Великобритании отмечалась не только музыкальная деятельность господина Мэя, но и его работа астрофизиком и деятельность, направленная на защиту диких животных.

Брайан Мэй родился 19 июля 1947 года. Он закончил факультет физики и математики Имперского колледжа Лондона и прервал научную карьеру ради занятия музыкой. Господин Мэй был одним из основателей рок-группы Queen, он также стал соавтором «Who Wants to Live Forever», «The Show Must Go On», «We Will Rock You» и других песен группы. Является основателем фонда «Save Me», который занимается защитой животных от жестокого обращения.

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