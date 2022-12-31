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Коммерсантъ FM
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Один из основателей Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря

Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря-бакалавра за достижения в музыке, астрофизике и защите диких животных. Его имя есть в списках награжденных в честь наступления 2023 года, он опубликован на сайте правительства Великобритании. Это первые награды, вручаемые королем Карлом III.

«Я думаю, именно так я это расцениваю — творить добро в мире и делать лучше, чем я делал раньше»,— сказал Брайан Мэй в комментарии телеканалу Sky News. Господин Мэй добавил, что счастлив и считает посвящение в рыцари «своего рода вызовом». После присуждения титула к нему будут обращаться «сэр».

Брайан Мэй родился 19 июля 1947 года. Он закончил факультет физики и математики Имперского колледжа Лондона и прервал научную карьеру для занятия музыкой. Господин Мэй был одним из основателей рок-группы Queen, он также стал соавтором «Who Wants to Live Forever», «The Show Must Go On», «We Will Rock You» и других песен группы. В 2007 году Брайан Мэй получил степень доктора философии.

Олеся Павленко

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