Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Ижевске вырос на 459% с начала 2023 года

В столице Удмуртии за январь-февраль количество предложений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа выросло на 459% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, интерес покупателей вместе с тем увеличился на 256%, а средняя цена такого автомобиля составила 1,42 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В частности, привезти из-за границы в Ижевск чаще всего предлагали автомобили Chevrolet Volt и Toyota Isis со средней ценой 999 тыс. руб. и 1,2 млн руб. соответственно. На втором месте разместился Kia Sportage стоимостью 2,49 млн руб. На четвертой и пятой позиции оказались Honda Fit и Toyota Corolla Fielder — 1,29 млн руб. и 1,36 млн руб. соответственно.