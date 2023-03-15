Суд подтвердил возврат в муниципальную собственность церковной земли в Ярославле

Земельный участок в Тверицах, безвозмездно переданный мэрией Ярославской епархии в 2018 году, возвращается в муниципальную собственность. Решение арбитражного суда Ярославской области 14 марта 2023 года вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Иск прокуратуры Ярославской области и комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля о возврате земельного участка был подан в октябре 2021 года, а удовлетворен судом ровно через год. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Арбитражный суд Ярославской области вернул в муниципальную собственность участок площадью 11612 кв.м., который был безвозмездно передан епархии в 2018 году. Впоследствии епархия продала землю коммерческой фирме, затем земля была разделена на несколько участков и перепродана.

Ярославская епархия и нынешние собственники земли не согласились с решением, подав жалобу во Второй арбитражный апелляционный суд. Через два месяца рассмотрения, 14 февраля 2023 года апелляционная инстанция подтвердила выводы ярославских коллег. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,— сообщается на сайте Второго арбитражного апелляционного суда. Таким образом земельный участок в Тверицах вновь стал муниципальной собственностью, а сделки и последующие перепродажи земли признаны ничтожными.

Андрей Иванов