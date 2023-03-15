Свердловский омбудсмен заявила о демобилизации почти всех многодетных отцов

Военкоматы демобилизовали почти всех отцов трех и четырех детей из Свердловской области, которые по ошибке были призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Может быть, человека три-четыре осталось»,— сказала госпожа Мерзлякова ТАСС, уточнив, что комиссия по мобилизации продолжает работу. Точное количество демобилизованных омбудсмен не сообщила.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Минобороны заявляло, что в армию были призваны 300 тыс. человек.

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