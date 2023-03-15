Выбираем квартиру для семьи: важные акценты, ошибки и секреты

Дети растут, и появилась необходимость «расшириться»? Прекрасно понимаем вас! Детям нужно собственное жизненное пространство, а родителям после переезда желательно не ломать голову, где у ребёнка будет школа, детсад, спортивная секция или где просто прогуляться всей семьей. Смотрим на предложения застройщиков и готовим карандаш, чтобы отмечать важные пункты требований к выбору новой квартиры.

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1. Расположение дома

Указание продавца квартиры на «новый дом в экологически чистом месте» должно сразу же заставить нас полезть в поисковик: не в чистом ли поле стоит дом? Конечно же, в шаговой доступности (в зависимости от возраста ребёнка) нужен детский сад или школа (желательно, с хорошей репутацией). Должна быть возможность посещать спортивные занятия или творческие кружки.

Если же под «экологически чистым местом» подразумевается сквер, парк или ещё лучше лес, и всё это - прямо рядом с домом – отлично, ставим жирную «галочку» возле первого пункта.

2. Инфраструктура

Современный комфорт городской жизни – это, конечно, не только возможность обеспечить детям образование и развитие. О родителях, рациональном использовании их времени, тоже надо подумать. Хорошие торговые центры, кафе и рестораны, предприятия сервиса и услуг тоже желательно должны быть рядом, чтобы не тратить время и деньги на поездки по каждому поводу. В идеале, магазины формата «у дома» вообще должны быть прямо на первом этаже.

Ну, а если уж нужно поехать в центр города, то остановка должна быть совсем рядом, а путь занимать не более 15-20 минут.

Осмотрели карту вокруг вашего будущего дома? Торговая, развлекательная, транспортная инфраструктура развиты? Хорошо: отмечаем пункт номер два и заходим в сам дом.

3. Строительные материалы

Не подумайте, что мы помешаны на экологии, но, когда речь идёт о здоровье семьи, особенно детей, поинтересоваться этим не будет лишним. Сегодня на строительном рынке есть настоящие «прорывные» технологии индустриального домостроения. Эта технология отлично зарекомендовала себя в странах северной Европы, но для стройиндустрии Перми это большой шаг вперёд. В домах, построенных по этой технологии - повышенный уровень теплостойкости и экологическая чистота используемых материалов. К тому же каждый такой дом создаётся по индивидуальному проекту, поэтому он уникален: его легко будет узнать, потому что второго такого просто нет.

Кстати, и квартиры в таких домах – более просторные и светлые. Высота потолка в них больше, чем в обычных домах (более 2,7 м), больше и площадь остекления – примерно на 30%. Это даёт дополнительное ощущение большого пространства.

Так мы определим, отмечать ли пункт номер три.

4. Двор и безопасность

Наверное, в XXI веке уже не нужно объяснять, что дом по периметру, холлы и лифты стоит оснащать видеонаблюдением. Так мы сможем видеть «картинку» прямо на экране смартфона и будем всегда спокойны за детей. Если нужно – обратимся к архиву записей.

Будет ещё лучше, если застройщик потратился на современные видеодомофоны с системой распознавания лиц FaceID, которая узнает вас и членов вашей семьи. Так чужие люди в подъезд попасть не смогут, а «своим» дверь будет открываться без ключа, по лицу.

Уточните у застройщика, как он заботится о безопасности будущих жильцов? Видеонаблюдение и домофоны в норме? Что ж, застройщику зачёт, и мы отмечаем пункт четыре.

5. Ну и, конечно, сама квартира

Да-да, не удивляйтесь, что мы поместили этот пункт ближе к финалу списка наших требований. На самом деле, хороших предложений на рынке достаточно, и выбор квартиры – дело уж совсем индивидуальное. Но! В случае семей с детьми всё же есть несколько важных моментов, которые, может быть, не все учитывают.

Среди таких моментов – наличие во дворе удобных детской и (или) спортивной площадки.

Неплохо, когда планировка подъезда предусматривает наличие колясочных и мест для велосипедов, чтобы не тащить их каждый раз в квартиру.

Желательно, если планировка квартиры такова, чтобы детскую можно было разместить не в комнате, где установлен балкон (лоджия) – по соображениям безопасности, да и просто чтобы лишний раз не мешать ребёнку, если что-то срочно понадобилось на балконе.

Да и вообще, лучше, чтобы комната родителей была подальше от комнаты ребёнка, а не просто через перегородку. Родителям тоже иногда нужно спокойно уединиться.

Немаловажно, в каком виде квартира сдаётся покупателю. В некоторых домах застройщик делает полную отделку и ставит сантехнику, где-то – просто черновую «коробку». Компромиссный и во многих отношениях оптимальный вариант – отделка white box, то есть полностью готовая к чистовой. Это даёт возможность оформить квартиру на свой вкус, при этом не требует больших финансовых и временных затрат. Ах да, чуть не забыли. Санузел должен быть раздельным. В идеале – вообще их должно быть два. Вы точно оцените это решение утром, когда все члены семьи начнут собираться по делам и спешить.

Вот примеры удачных планировок:

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В этом пункте столько моментов, что, если все они вместе с предыдущими совпали с вашими ожиданиями, можно больше не раздумывать. Осталось только уточнить ещё два момента: когда сдаётся нужный вам дом и насколько готов застройщик «подвинуться» по цене.

6. Приятные бонусы

Всем описанным требованиям соответствуют квартиры в доме на ул. Докучаева, 23, что в микрорайоне Пролетарский. Совсем скоро, уже в первом квартале этого года сдаётся первая очередь дома. В честь сдачи первого подъезда застройщик объявляет специальные акции, которые сделают покупку квартиры в доме на ул. Докучаева, 23 очень выгодной.

При заключении договора долевого участия начиная с 7 марта 2023 года покупатели получают солидный кешбэк. В зависимости от площади квартиры его сумма может составить от 250 до 350 тыс. руб.

Также действует Wow-предложение о скидках при покупке квартир в первом подъезде дома. Чтобы получить скидку, достаточно оставить заявку на сайте https://is.gd/fBblO7 или позвонить по номеру телефона отдела продаж +73422590688.

Срок действия акции: 07.03.2023-31.05.2023г. Акции распространяются на квартиры в первом подъезде по адресу: Докучаева, 23. Подробности на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева,23». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

АО "ПЗСП"