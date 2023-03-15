Кубанские аграрии получат 460 млн рублей на компенсацию затрат по агрострахованию

Власти Кубани в 2023 году направят более 460 млн руб. на компенсацию части затрат аграриев по страхованию сельхозугодий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

«Ежегодные испытания непогодой – градом, засухой или подтоплениями – показали аграриям необходимость защищать свои посевы. По итогам прошлого года площадь застрахованных сельхозугодий выросла в четыре раза – со 159 до 630 тыс. га», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

По итогам прошлого года самым востребованным было страхование зерновых культур. Кубанские сельхозпроизводители застраховали более 515 тыс. га зерновых угодий. На масличные культуры пришлось 32,8 тыс. га. Еще 3,4 тыс. га составили технические культуры, 6,5 тыс. га — зернобобовые, 4,2 тыс. га — сады и виноградники.

По программе агрострахования сельхозпроизводители могут защитить посевы от заморозков, града, удара молнии, пожара (кроме лесных), урагана, паводков, засухи, вредителей и других негативных воздействий.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram