ОСК актуализирует рыночную цену активов в Кронштадте перед продажей

Имущественные комплексы АО «КМЗ», входящей в состав Объединенной судостроительной корпорации, будут выставлены на торги только после повторной оценки перед продажей. Об этом 15 марта пишет «Деловой Петербург».

Речь идет об объектах на Петровской ул., 2 (1,1 га и около 6,5 тыс. м2 зданий), и Якорной пл., 1б (1,2 га и почти 50 тыс. м2 зданий). Как уточнили в ОСК, в 2023 году планируется также продать актив на Макаровской ул., 1.

«Объекты не используются в производственной деятельности АО «КМЗ» с 2015 года, в том числе в рамках реализации государственного оборонного заказа»,— пояснила директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк. Она добавила, что лоты планируется реализовать по программе отчуждения непрофильных активов.

Ранее объекты выставлялись за 110,2 млн руб. и 77,5 млн руб. соответственно. По итогам актуализации стоимости сумма может снизиться в пределах 10-15%.

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