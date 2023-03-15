Число автобусных рейсов между Магнитогорском и Челябинском планируют увеличить

В связи с закрытием аэропорта Магнитогорска на ремонт прорабатывается вопрос увеличения числа автобусных рейсов из города в Челябинск. Также потребность пассажиров в авиарейсах позволит покрыть запуск с 1 июня нового электропоезда «Ласточка» в Уфу, отмечают в администрации Магнитогорска.

Аэропорт Магнитогорска закроют на ремонт с 1 июня по 1 октября этого года. За это время там планируют модернизировать взлетно-посадочную полосу, расширить перрон, построить площадку для обработки самолетов, установить новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальную систему и метеорологическое оборудование.