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Жителей Удмуртии просят сообщать в полицию об обнаруженных в воздухе беспилотниках

В Удмуртии ужесточили контроль за использованием летательных аппаратов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Жителей при обнаружении в воздухе БПЛА просят «обязательно обратиться» в МВД для проверки судна.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Напомним, закон о запрете использовать беспилотные воздушные суда на территории республики подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Данная мера принята для усиления безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, аналогичные меры приняли еще 28 субъектов, в числе которых Пермский край, Кировская область и Татарстан.

«Полеты коптеров, масса которых более 250 грамм без соответствующих разрешений на территории Удмуртии запрещаются. Для запуска устройства без последствий владелец аппарата должен зарегистрировать его в Росавиации, заключить договор с муниципальным образованиями или госорганом, в зависимости от цели полетов судна и получить разрешение в муниципальном образовании, на территории которого будут проходить полеты»,— рассказал господин Горбачев.

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