Из-за пожара на станции метро «Уралмаш» спасатели эвакуировали 385 человек

На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге произошло возгорание. Из метрополитена были эвакуировали 385 человек, 58 из них — дети, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Уточняется, что информация об инциденте поступила на пульт дежурного утром, в 06:59. Очаг возгорания обнаружили в вентиляционной камере. Причиной могло стать короткое замыкание электрических кабелей. Возгорание локализовано и ликвидировано. На месте работали 20 единиц техники и 83 человека личного состава. О пострадавших не сообщается. Станция начала работать в обычном режиме.

В начале марта из ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге из-за пожарной сигнализации эвакуировались 200 человек. Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении боулинга произошло возгорание фритюрницы. Среди посетителей и сотрудников никто не пострадал.

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