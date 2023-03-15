На Алтае начальник локомотивного депо отправлял подчиненных обустраивать дачу

В Барнауле суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника эксплуатационного локомотивного депо, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование установило, с апреля по ноябрь 2022 года начальник депо привлек к выполнению ремонтных и строительных работ на дачном участке, принадлежащем своей супруге, двух своих подчиненных.

Чтобы скрыть факт отсутствия их на рабочем месте железнодорожник оформил последним фиктивные командировки, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ущерб ОАО «РЖД», по данным следствия, составил более 180 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев