«Яндекс Маркет» начал продажу кухонных гарнитуров IKEA из остатков компании

На маркетплейсе «Яндекс Маркет» появилась в продаже кухонные гарнитуры IKEA и комплектующие к ним. Пресс-служба сообщила Forbes, что продается продукция, которая была закуплена маркетплейсом у российского подразделения шведской компании в конце 2022 года.

На «Яндексе Маркет» сейчас продаются кухонные гарнитуры «Будбин», «Воксторп», «Аскерсунд» и «Рингульт» и комплектующие — шкафы, столешницы, мойки, фурнитура и другое. Товары доступны для заказа в городах-миллионниках.

«Яндекс Маркет» начал продажу товаров российского подразделения IKEA в декабре 2022 года. Маркетплейс выкупил у шведского производителя больше 20 млн товаров со складов.

IKEA приостановила работу своих магазинов и заводов в России в марте на фоне ввода войск РФ на Украину. Летом компания начала уходить из России. Она проводила продажу остатков товаров, сообщила о планах продать все четыре российских предприятия, а также ликвидировать российскую «дочку».

О включении товаров IKEA в параллельный импорт — в материале «Ъ FM» «Игрушки и IKEA попали в параллель».

Леонид Уварчев