В Перми представили проект строительства нового здания прокуратуры в Разгуляе

В Перми на общественных обсуждениях представили проект планировки территории, ограниченной улицами Екатерининской, Клименко, Достоевского и Островского. «Проектом предусматривается размещение нового здания прокуратуры на углу ул. Екатерининской, ул. Клименко, а также размещение среднеэтажной жилой застройки по ул. Достоевского», - сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки состоялись на Публичном портале ИСОГД Перми с 28 февраля по 7 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: google.com Фото: google.com

Как указано в проекте планировки, подготовленном МБУ «Институт территориального планирования», размещение здания прокуратуры в указанной локации запланировано на 1 этапе развития территории. Жилая застройка по ул. Достоевского предусмотрена на 2 этапе реализации проекта.

О планах построить новое здание прокуратуры в Перми стало известно в 2019 году. Тогда надзорное ведомство выбрало для этого квартал рядом с СИЗО, ограниченный улицами Достоевского, Екатерининской и Клименко. В начале 2022 года краевое минимущества опубликовало проект документации по планировке квартала в микрорайоне Разгуляй. Проектом межевания территории двум участкам по ул. Достоевского, 3 и 3а общей площадью 1,6 тыс. кв. м был присвоен вид разрешенного использования «государственное управление». Среднеэтажная застройка намечалась на ул. Достоевского, на ул. Екатерининской, 29 предполагалось разместить культурно-досуговый объект, а по ул. Достоевского, 2 – спортплощадку.