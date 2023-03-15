МВД по Татарстану предложило помещать детей в спеццентры за буллинг

Заместитель начальника полиции Татарстана Александр Мищихин предложил расширить перечень статей КоАП, при повторном нарушении которых подростков могут отправить в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). В том числе, по его словам, речь идет о статьях 7.17 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 5.61 (оскорбление). По словам господин Мищихина, это, в частности, поможет решить проблему буллинга в школах. «Кроме как проведение бесед, больше практически ничего не делается»,— посетовал он.

Как сообщал «Ъ», ранее Госсовет Татарстана разработал проект федерального закона, котором предлагается помещать в ЦВСНП детей за неоднократные административные правонарушения, в том числе — участие в несанкционированных митингах, экстремистские высказывания в интернете. Также в этом перечне оказались статьи КоАП о побоях, незаконном обороте наркотиков, нарушение правил проведения на транспорте, Кроме того, Госсовет считает возможным отправлять в ЦВСНП тех подростков, которые неоднократно убегали из дома или приютов.

Законопроект был одобрен вчера комитетом Госсовета по законности и правопорядку. Однако предложения Александра Мищихина были встречены неоднозначно. Глава комитета Шакир Ягудин сказал, что если добавить в проект новые статьи КоАП, то придется повторно проходить процедуры его внесения в парламент. Господин Ягудин сказал, что такие предложения быть рассмотрены уже Госдумой в качестве поправок ко второму чтению.

Документ может быть рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета, а после направлен в Госдуму.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"