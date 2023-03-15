Над Белгородом и пригородами сбиты три ракеты, обломки упали в жилой сектор

Войска противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом три ракеты. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, последствия пока уточняются: «Один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения».

На место выехали оперативные службы и глава города Валентин Демидов.

Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района.

Глава района Владимир Перцев также выехал на место.

13 марта над Белгородом и Белгородским районом также сбивали украинские ракеты: тогда их было четыре. Пострадавшая женщина попала в реанимацию, повреждения были зафиксированы в пригородном поселке Разумном.

Олег Мухин