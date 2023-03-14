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Избившие заступившегося за девушку воронежца получили от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима

Измайловский райсуд Москвы вынес суровый приговор Магамали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову, жестоко избившим в метро воронежца Романа Ковалева, который пытался защитить от них девушку.

Все три фигуранта были признаны виновными в покушении на убийство, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (ст. 30 и п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Магамали Ханмагомедову также вменили угрозу применения насилия к представителям власти и оскорбление их (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а Ибрагиму Мусалаеву — угрозу убийством и угрозу применения насилия к представителям власти (ст. 119 и ст. 318 УК РФ).

Наименьший срок получил Гасан Залибеков — 8,5 лет колонии строго режима. Ибрагима Мусалаева суд приговорил к 11 годам строгого режима, а Магамали Ханмагомедова — к 12 годам строгого режима. Кроме того, все трое получили ограничение свободы на один год.

Осужденные избили воронежца в октябре 2021 года. Сначала они в поезде метро, следовавшего от станции «Измайловская» к станции «Первомайская», стали приставать к девушке. Роман Ковалев за него заступился, после чего его принялись избивать. Судя по опубликованным видеозаписям, двое повалил воронежца и били ногами, а Гасан Залибеков не подпускал пассажиров, которые хотели помочь господину Ковалеву.

Пострадавший был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил его ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а метрополитен поощрил его 2 млн руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Избиение в метро осудили как покушение».

Владимир Зоркий

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